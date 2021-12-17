Отель представлен одним спальным корпусом, который состоит из 8-этажей. Здание выполнено в европейском стиле. Всего в корпусе 428 номеров, каждый из которых соответствует категории 5*.

В просторных номерах гостей ожидает изысканный интерьер, современная мебель и электронная техника. Большинство номеров состоит из двух и более комнат, а также оснащено полностью оборудованной кухней, что очень удобно для отдыха семьей с маленькими детьми. По предварительному запросу возможен заказ детской кроватки в любую категорию номера.