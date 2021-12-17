Marriott

-----  SOCHI

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Отель Sochi Marriott
Krasnaya Polyana

Премиальный отдых в горах, многофункциональный Wellness & SPA, гастрономические приключения –
эти и другие возможности откроют для себя истинные ценители роскоши, которые доверяют бренду Marriott

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Номерной фонд

428 элегантных и современных номеров различных категорий, а также просторные и комфортабельные апартаменты.
Оснащение номеров полностью соответствует пятизвёздочным стандартам международного бренда Marriott.

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SPA- комплекс

Роскошный spa-центр с открытыми и крытым бассейнами, фитнес-центром, отдельными spa-кабинетами,
сауной и хаммамом подарят незабываемый отдых и наслаждение.

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Рестораны

В меню изысканных ресторанов блюда русской, азиатской и итальянской кухни. Попробуйте гастрономические шедевры
и изысканные вина, расположившись, как в уютном закрытом зале, так и на стильной открытой террасе.

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Развлечения

Сочи Марриотт Красная Поляна совмещает в себе достоинства горнолыжного отеля для активного отдыха всей семьей,
а также является отличной площадкой для проведения корпоративных мероприятий и частных торжеств.

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После отправления формы бронирования и оплаты, Вам на указанную электронную почту в рабочее время (с 8.00 до 22.00) будет направлено Подтверждение Бронирования (Ваучер на заселение).

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Кол-во гостей (1-6 человек)

от 18 лет

Об отеле

Сочи Марриотт Красная Поляна

Отель Sochi Marriott Krasnaya Polyana — пятизвездочный отель, расположенный в самом сердце Курорта Красная Поляна, в шаговой доступности от стартовой площадки канатной дороги.

Инфраструктура отеля отвечает запросам на семейный отдых в горах высокого уровня. 428 номеров включают делюксы повышенной комфортности, люксы и семейные апартаменты с кухней.

К услугам гостей роскошный spa -комплекс, изысканные рестораны, внутренний переход в элитное игорное заведение «Казино Сочи» и более десятка индивидуальных сервисов, среди которых детский клуб и услуги консьержа с «золотыми ключами».

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Спа с полным
комплексом услуг

Фитнес-центр

Бассейн

Кухня

Номерной фонд

Отель представлен одним спальным корпусом, который состоит из 8-этажей. Здание выполнено в европейском стиле. Всего в корпусе 428 номеров, каждый из которых соответствует категории 5*.

В просторных номерах гостей ожидает изысканный интерьер, современная мебель и электронная техника. Большинство номеров состоит из двух и более комнат, а также оснащено полностью оборудованной кухней, что очень удобно для отдыха семьей с маленькими детьми. По предварительному запросу возможен заказ детской кроватки в любую категорию номера.

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SPA

SPA-центр отеля Marriott Sochi Krasnaya Polyana «SOUL SPA» площадью 2000 м2 предлагает гостям концептуальный уход за телом и лицом. К услугам постояльцев:

  • различные виды массажей;
  • крытый бассейн с подогревом;
  • джакузи;
  • фитнес-центр;
  • витаминный бар;
  • хаммам, русская и финская сауна;
  • салон красоты.

В летний период в отеле работает большой открытый комплекс бассейнов, который по достоинству оценят не только взрослые, но и дети. Территория у бассейнов оборудована зонами отдыха, лежаками и зонтиками, также работает бар.

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Развлечения

Развлечения на территории курорта носят условное сезонное разделение и, за исключением горнолыжных трасс, доступны гостям практически круглый год.

К услугам гостей: парки развлечений в горах, панорамные площадки с видами на горные вершины, аттракционы для детей, спортивные площадки, горные лыжи и сноуборд, Wellness & SPA, включая аквапарк и бассейны, гастрономия от авторской до локальной кухни, ночная жизнь и казино, шопинг.

Рядом с отелем есть множество магазинов, ресторанов и центр развлечений, что дает возможность разнообразить свой досуг за территорией отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна».

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Рестораны и бары

На территории отеля расположены два ресторана, лобби-бар и клубная гостиная. Завтраки сервируются в River Сafé по системе шведский стол. Обеды и ужины славятся авторской подачей и сезонными предложениями от бренд-шефа Омера Ялчина.

Итальянский ресторан L’Olivo готовит блюда на открытой кухне, уютную атмосферу траттории дополняет терраса с выходом к бассейну и видом на горы.

Лобби-бар Marriott предлагает европейское и национальное меню, сезонные специалитеты, изысканные десерты, а также уникальную чайную карту и услуги персонального чайного сомелье.

Клубная гостиная Executive Lounge предоставляет свободный доступ к закускам и напиткам в течение дня.

Любителей свежих соков и смузи во время посещения SPA-комплекса ждет витамин-бар.

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Детям

Семейный отдых является одним из основных направлений отеля, поэтому здесь созданы все условия для комфортного отдыха, как взрослых, так и детей. К услугам маленьких гостей:

  • детское отделение в открытом и крытом бассейнах;
  • оборудованная детская площадка;
  • детская комната с воспитателем;
  • под запрос предоставляются детские кроватки и детские стульчики;
  • в ресторанах разработано специальное детское меню.

Помимо всего прочего рядом с отелем находится развлекательный центр курорта Горки Город, здесь для детей имеется большая игровая зона с аттракционам

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Marriott

-----  SOCHI

Адрес отеля

г. Сочи, Курорт Красная Поляна,
Поляна 540, наб. Времена года, д. 1

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