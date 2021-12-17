Премиальный отдых в горах, многофункциональный Wellness & SPA, гастрономические приключения –
эти и другие возможности откроют для себя истинные ценители роскоши, которые доверяют бренду Marriott
428 элегантных и современных номеров различных категорий, а также просторные и комфортабельные апартаменты.
Оснащение номеров полностью соответствует пятизвёздочным стандартам международного бренда Marriott.
Роскошный spa-центр с открытыми и крытым бассейнами, фитнес-центром, отдельными spa-кабинетами,
сауной и хаммамом подарят незабываемый отдых и наслаждение.
В меню изысканных ресторанов блюда русской, азиатской и итальянской кухни. Попробуйте гастрономические шедевры
и изысканные вина, расположившись, как в уютном закрытом зале, так и на стильной открытой террасе.
Сочи Марриотт Красная Поляна совмещает в себе достоинства горнолыжного отеля для активного отдыха всей семьей,
а также является отличной площадкой для проведения корпоративных мероприятий и частных торжеств.
Отель Sochi Marriott Krasnaya Polyana — пятизвездочный отель, расположенный в самом сердце Курорта Красная Поляна, в шаговой доступности от стартовой площадки канатной дороги.
Инфраструктура отеля отвечает запросам на семейный отдых в горах высокого уровня. 428 номеров включают делюксы повышенной комфортности, люксы и семейные апартаменты с кухней.
К услугам гостей роскошный spa -комплекс, изысканные рестораны, внутренний переход в элитное игорное заведение «Казино Сочи» и более десятка индивидуальных сервисов, среди которых детский клуб и услуги консьержа с «золотыми ключами».
Отель представлен одним спальным корпусом, который состоит из 8-этажей. Здание выполнено в европейском стиле. Всего в корпусе 428 номеров, каждый из которых соответствует категории 5*.
В просторных номерах гостей ожидает изысканный интерьер, современная мебель и электронная техника. Большинство номеров состоит из двух и более комнат, а также оснащено полностью оборудованной кухней, что очень удобно для отдыха семьей с маленькими детьми. По предварительному запросу возможен заказ детской кроватки в любую категорию номера.
SPA-центр отеля Marriott Sochi Krasnaya Polyana «SOUL SPA» площадью 2000 м2 предлагает гостям концептуальный уход за телом и лицом. К услугам постояльцев:
В летний период в отеле работает большой открытый комплекс бассейнов, который по достоинству оценят не только взрослые, но и дети. Территория у бассейнов оборудована зонами отдыха, лежаками и зонтиками, также работает бар.
Развлечения на территории курорта носят условное сезонное разделение и, за исключением горнолыжных трасс, доступны гостям практически круглый год.
К услугам гостей: парки развлечений в горах, панорамные площадки с видами на горные вершины, аттракционы для детей, спортивные площадки, горные лыжи и сноуборд, Wellness & SPA, включая аквапарк и бассейны, гастрономия от авторской до локальной кухни, ночная жизнь и казино, шопинг.
Рядом с отелем есть множество магазинов, ресторанов и центр развлечений, что дает возможность разнообразить свой досуг за территорией отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна».
На территории отеля расположены два ресторана, лобби-бар и клубная гостиная. Завтраки сервируются в River Сafé по системе шведский стол. Обеды и ужины славятся авторской подачей и сезонными предложениями от бренд-шефа Омера Ялчина.
Итальянский ресторан L’Olivo готовит блюда на открытой кухне, уютную атмосферу траттории дополняет терраса с выходом к бассейну и видом на горы.
Лобби-бар Marriott предлагает европейское и национальное меню, сезонные специалитеты, изысканные десерты, а также уникальную чайную карту и услуги персонального чайного сомелье.
Клубная гостиная Executive Lounge предоставляет свободный доступ к закускам и напиткам в течение дня.
Любителей свежих соков и смузи во время посещения SPA-комплекса ждет витамин-бар.
Семейный отдых является одним из основных направлений отеля, поэтому здесь созданы все условия для комфортного отдыха, как взрослых, так и детей. К услугам маленьких гостей:
Помимо всего прочего рядом с отелем находится развлекательный центр курорта Горки Город, здесь для детей имеется большая игровая зона с аттракционам